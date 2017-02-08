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Son Dakika: Filipinler'de yangın, 15 bin vatandaş evsiz kaldı

Filipinler'de yangın, 15 bin vatandaş evsiz kaldı
12:338 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Filipinler'de yangın, 15 bin vatandaş evsiz kaldı
Filipinler'de yangın, 15 bin vatandaş evsiz kaldı

– Filipinler’in başkenti Manila’nın gecekondu mahallelerinin olduğu bölgede Salı gecesi çıkan yangında binden fazla ev kül oldu, 15 bin kişi evsiz kaldı.

Manila yayın organlarının haberlerine göre Salı gecesi başlayarak hızla yayılan yangın ancak bugün sabah saatlerinde söndürülebildi.

Manila İtfaiye Şefi Edilberto Cruz yangında yedi kişinin hafif yaralandığını, ölen olmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Afet yardım Kurumu görevlisi Regina Jane Mata da kurulan üç yardım merkezinde evlerini kaybeden 3 bin aileye yiyecek ve içecek yardımı yapıldığını söylerken, yangında evsiz kalan bir çok mahallelinin yakınlardaki bir cadde kenarında eşyaları ile birlikte dışarda bekledikleri belirtildi.

DHA

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