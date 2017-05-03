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Ankara Haberi: Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı (2) yeniden

Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı (2) yeniden

17:023 Mayıs 2017
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Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı (2) yeniden
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı (2) yeniden

ANKARA Çankaya'da polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlayan bir kişi bacağından vurularak yakalandı. Vurulan kişinin KHK ile ihraç edilen ve sonrasında polis tarafından FETÖ'den aranan eski 2. sınıf emnilyet müdürü Arif Aygün olduğu belirtildi.

Çankaya'da sabah saatlerinde KHK ile ihraç edilen eski 2. sınıf emniyet müdürü Arif Aygün bir işlem yapmak için notere gitti. Aygün hakkında yakalama kararı olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşlem için bekleyen Aygün, polisi karşısında görünce kaçmaya başladı. Emniyet güçleri ile bir süre zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Polis aygün'ü durdurmak için önce havaya ateş açtı. Aygün kaçmaya başlayınca Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Aygün, olay yerine gelen ambulans ile polis gözetiminde hastaneye götürüldü.

DHA

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