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Gaziantep Haberi: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
15:197 Ocak 2017
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 astsubay şehit oldu.
El Bab'ı ele geçirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu alana terör örgütü DEAŞ unsurları öğle saatlerinde saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Saldırının ardından sınır hattına getirilen şehit cenazesi, daha sonra askeri helikopter ile Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

DHA

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