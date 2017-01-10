Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kaybolan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu öğrenildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 98'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen 2 askerden biri olan ve 1,5 aydır

kendisinden haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'nci gününde kaybolan ve kendisinden 1,5 aydır haber alınamayan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu öğrenildi. Acılı haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü. Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.

Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Bu arada en son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen şehit Kaşıkçı'nın cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi.



DHA