Fırat Kalkanı ile 2015 kilometrekare alan ÖSO kontrolüne girdi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus hattındaki 2 bin 15 kilometrekarelik alan Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine girdi. TSK desteğiyle geçen 24 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan El Bab bölgesinde ise patlayıcı temizliğine ve bir başka terör örgütü PYD'nin doğu ve batıdan olası saldırılarının engellenmesine devam ediliyor.

TSK tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede Suriye kuzeyinde geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü kaydedildi. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığına değinilen bilgilendirmede, "Harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır" denildi.

Devam eden harekat kapsamında terör örgütü PYD/YPG/PKK unsurlarının doğu ve batıya olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. 9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda 24 Şubat 2017 tarihinde şehir merkezi tamamen kontrol altına alınmış, müteakiben başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ile yurdumuza yönelik yapılan havan ve füze saldırıları engellenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Milli varlığımızın yegane koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı ve güçlü duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirme azmindedir."

DHA