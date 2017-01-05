Fırat Kalkanı Şehidi Astsubay Bilgiç, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Komando Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Astsubay Hüsnü Bilgiç'in cenazesi havayoluyla Malatya'ya getirildikten sonra, önce Arapgir İlçesi'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde baba ocağına getirildi. Burada tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesi, oturduğu evin önüne getirildiğinde anne Hülya, baba Feti ve kız kardeşleri Şeyda ile Büşra Bilgiç, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Buradaki helallik alınması sırasında anne Hülya Bilgiç sinir krizleri geçirirken, "Çatışacağım, askerlere yemek yapacağım. Şehit oldu benim kuzum. Vatan için gitti. Benim kuzumun kanı temiz, onların pis kanını Amerika'ya götürsün. Yavrum Türk bayrağı senin için dalgalanıyor. Benim yavrum şehit, sevinmeyin şerefsizler. Ben ayaktayım. Teröristler bunu duysun vatan bölünmez. Ben iyi anneler istiyorum, şerefsiz anneler istemiyorum. Bana yavrum dedi ki ‘şahadet içme vaktidir’ içtim annem. Dedi ‘anne onları bitirmeden gelmeyeceğim annem’ dedi. ‘Annecim 1 senedir seni görmüyorum’ dedi. ‘Anne o şerefsizler varken ben o evde yatmam anne’" diye ağıt yaktı.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından okunan duanın ardından, şehidin yakınları ve meslektaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Ardından şehit Astsubayın bayrağa sarılı cenazesi tekbirlerle Mehmet Akif Mahallesindeki ilçe terminali bahçesine götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Malatya Valisi Mustafa Toprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Bilgiç'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA