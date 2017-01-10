Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

SURİYE'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Duran Keskin'in cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda 29 Kasım tarihinde astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Duran Keskin ile irtibat kesildi. TSK'nın da irtibatın kesildiğini duyurduğu 2 astsubay, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca şehit edildi.

CENAZELERİ BULUNDU

Sürdürülen harekat kapsamında dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen bölgede yapılan incelemede, şehit astsubayların cenazelerine ulaşıldı. Astsubaylar Kaşıkçı ve Keskin'in cenazeleri askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Şehit astsubayların burada yapılan otopsilerinin ardından cenazeleri tören için Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada şehitler için düzenlenen törene Gaziantep Vali Vekili Aladdin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askerler ve protokol üyeleri katıldı.

Havalimanında düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla şehit astsubay Kaşıkçı'nın cenazesi Çanakkale'ye, Keskin'in cenazesi ise Adana'ya gönderildi.

Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 140'ıncı gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan asker sayısı 49'a yükseldi.

DHA