Fırat Kalkanı'nda, 1 asker yaralandı

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde yaralanan 1 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren birlikte bulunan 1 Türk askeri, bilinmeyen nedenle yaralandı. Yaralanan asker silah arkadaşları tarafından araçla sınır hattına getirildi ve burada hazır bekleyen ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA