İstanbul Haberi: Fitch karnesi ve faiz kaygılarıyla dolar ve eurodan yeni rekor Fitch karnesi ve faiz kaygılarıyla dolar ve eurodan yeni rekor Son Dakika Haberi







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Fitch karnesi ve faiz kaygılarıyla dolar ve eurodan yeni rekor – Meclis'teki anayasa görüşmelerine odaklanan politik gerginlikler, artan güvenlik riskleri, Fitch'in yaklaşan not kararı ve Merkez Bankası'nın faiz toplantısına bağlı endişelerle dövizde rekor tırmanış sürüyor.

Avrupa para birimi euro, dünkü kapanış fiyatı olan 3.93 lirayı yaklaşık 7 kuruş birden aşarak, tarihinde ilk kez 4 liraya ulaştı. Euro 4.004 lirayı gördükten sonra saat 11.45 sıralarında 4.01 lira ile rekorunu yeniledi.

Dünkü kapanışta 3.74 lira ile tarihi rekor düzeyini test eden dolar da 3.7275 lira ile güne rekora yakın başladıktan sonra tırmanışını sürdürdü ve 3.7767 lira ile ilk rekorunu; saat 11.45 sıralarında da 3.7807 lira ile günün ikinci rekorunu kırdı.

Piyasa analistleri, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in Türkiye'nin notunu kırma olasılığına dikkat çekiyor. Türkiye'ye tek "yatırım yapılabilir" notu veren Fitch'in not kararını 27 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da (PPK), Fitch değerlendirmesinden üç gün önce, 24 Ocak günü toplanarak faiz kararı verecek.

Piyasa işlemcileri, PPK'nın politik baskılar olabileceği kaygısıyla, "vermesi gereken faiz artırım" kararını veremeyebileceğine dikkat çekiyor.

DHA