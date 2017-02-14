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Son Dakika: Fitch: Rusya’da tüketici kredi piyasasının düzelmeye başladı

Fitch: Rusya’da tüketici kredi piyasasının düzelmeye başladı
10:1714 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Fitch: Rusya’da tüketici kredi piyasasının düzelmeye başladı
Fitch: Rusya’da tüketici kredi piyasasının düzelmeye başladı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yakın zamanda Rus bankalarının durumunun düzeleceğini, çünkü kredi faiz oranlarının 2017 yılında düşmeye devam edeceğini bildirdi.

Fitch Ratings değerlendirmesine göre, 2010-2013 yıllarında verilen kredilerin büyük çoğunluğu ödendi. Bankaların portföyleri şu anda onaylanan kriterlere göre verilen kredilerden oluşuyor.

Uzun vadede perakende borçlarının yüksek yükü, piyasanın yoğunluğunu ve devlet bankaları tarafından rekabet gücünün artırılması dikkate alınınca Rusya’daki tüketici kredi piyasası yavaş artış gösterecek.

Daha önce yapılan bir açıklamada, faiz oranlarının düşmesi ve tüketici kredi piyasasındaki fazlalıklardan kurtulmak için Merkez Bankası’nın yeni sert kurallara geçtiğine de dikkat çekilmişti.

DHA

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