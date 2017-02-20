Flamingolardan görsel şov

MUĞLA'nın Milas-Bodrum karayolu üzerindeki koruma altında olan Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayının başlarında gelmeye başlayan flamingolar gün batımında fotograf tutkunları için tablo gibi güzelliğin ortaya koydu.

Milas'ın Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisindeki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayı başından itibaren gelmeye başlayan flamingoların sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Boğaziçi ile Meşelik Mahalleleri arasında uçuşlar yapan ve besin açısından son derece zengin sulak alanda 80'e yakın kuş türü ile birlikte konaklayan flamingoların sulak alan üzerinde ve havada yaptıkları görsel şov görenleri hayran bıraktı. Flamingolar, gün batımında kartpostalları aratmayacak manzarların ortaya çıkarırken, tutkunlar içinde doğal bir fon oluşturdu. Yavru flamingoların annelerinin ardından koşup, uçmaya çalışmaları DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Flamingoların soğuk hava koşulları nedeniyle kuzeyden ve genellikle Gediz Deltası'ndan Milas'a gelerek nisan ayı ortalarına kadar konakladıklarını belirten moda tasarımcısı, doğa ve kuş gözlemcisi 42 yaşındaki Hülya Wunderlich, şöyle dedi:

"Sulak alan flamingoların yavruları ile birlikte beslenme, hem DE barınma açısından Bafa Gölü'nden sonra konakladıkları en doğal ortam. Bu nedenle güzellikleri ile hayran bırakan flamingoların görmek isteyenler çevre il ve ilçelerden hafta sonlarında Milas'a akın ederken flamingoların sayısı gün geçtikçe artıyor. Sulak alandaki filamingolanın sayısı 13 bini aştı."

DHA