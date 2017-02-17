Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: FLAŞ

FLAŞ
15:0317 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
FLAŞ
FLAŞ

 Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs’ta barışı desteklediğini ve KKTC ile birlikte olarak çözüm sürecini kesintiye uğratacak davranışlarda bulunmadığını söyledi. Çözümsüzlüğün bedelinin ter zaman Türk tarafının ödediğini söyleyen Yıldırım, 2004 yılında Rum kısmının AB’ye üye yapılmasıyla o gün kolay olan çözümün gerçekleşmediğini ve şu an daha zor bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti. Çözümün adada güvenliği sağlayacağını söyleyen Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman barışın garantörü olacak.”, dedi.

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar