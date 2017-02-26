Foça'da kış ortasında yaz sezonunu yaşadı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da hafta sonu yazı aratmayan bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirli'ler ile çevre ilçelerden gelenler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Özellikle bugün karayolunda araç konvoylarının oluşmasına, kent merkezinde park sorunları yaşanmasına neden olan yoğunluğa rağmen Foça tercihlerinden vazgeçmeyenler esnafı da sevindirdi. Küçük ve Büyükdeniz sahilini tıklım tıklım dolduran, yürüyüş yapan, balık tutan, banklarda oturup, masmavi denizin kıyısında temiz havayı soluyanlar, adeta eve kapandıkları günlerin acısını çıkardı. Foça'nın ünlü dondurmacısı, midye dolmacısı, buzlu bademcisi oluşan kuyruklara, müşterilerini gücendirmeden yetişmeye çalıştı. Kafeler ve balık restoranlarında yaz günlerine benzer doluluklar görülürken, lokma dağıtılan sokaklarda hayra vesile olmanın yanı sıra ağızlar da tadlandırıldı.

Her pazar günü tezgah açan Foça Yeryüzü Pazarı bu kez gelen ziyaretçileri de ağırladı. Sayıları az da olsa denize girenler yaza ön hazırlıklarını yaparak maviliklerle buluştu. Teknelerin bir bölümü balık, bir bölümü ise gezi maksatlı olarak limandan denize açıldı.

DHA