Foça'daki kazada 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, bankanın para nakil aracıyla huzurevi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi'nin Sağlık Ocağı sapağında meydana geldi. Can Dede Caddesi yönünden gelen Nurettin Yüksek (49) yönetimindeki 35 AT 5043 plakalı huzurevi servis minibüsüyle, Değirmenlik Caddesi'nden rampa inen Göksu Cambazlar'ın (25) kullandığı 34 ZU 3894 plakalı banka para nakil aracı, yol sapağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle banka aracı, bir evin bahçesine düştü. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi.

PARALARIN BASINDA POLİS BEKLEDİ

İçinde para bulunan nakil aracının başında ise polisle birlikte, kaza yerine gelen bankanın güvenlik görevlileri bekledi. Ardından başka bir nakil aracı, kaza yerine geldi. Para, kaza yapan araçtan diğerine transfer edildi. Ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA