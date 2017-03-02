Franco’nun kemikleri şimdilik rahat

İspanya’da Yargıtay, eski diktatör Francisco Franco ve falanjizmin kurucusu José Antonio Primo de Rivera’nın kemiklerinin mezarlarından çıkarılarak başka bir yere nakledilmesi talebini reddetti.

Mahkeme talebin neden reddedildiği konusunda henüz açıklama yapmazken talebin sahibi Yüksek Yargıç Baltasar Garzón, "Mahkeme bir kez daha kurbanların, onların gerçeği bilme hakkının ve adaletin karşısında, faillerin yanında yer aldı” dedi.

Hrant Dink Ödülü sahibi Garzón, karara itiraz edeceklerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceklerini duyurdu.

“Şehitler Vadisi İspanya için, Avrupa için bir utanç kaynağıdır ve İspanya'nın demokrasi kültürünün ne kadar kırılgan olduğunun bir göstergesidir” diyen Tarihsel Belleği Kurtarma Derneği (ARMH) başkanı Emilio Silva ise yargıtay kararına tepki gösterdi.

Silva, "Bir kez daha Franco diktatörlüğünün kurbanları demokratik devlet tarafından korumasız bırakıldı” diye konuştu.

Şehitler Vadisi’nin ve Franco'nun mozalesinin giderleri için halen kamu fonlarının kullanıldığını hatırlatan Silva devletin, diktatörlüğün kurbanlarının vergileriyle diktatörün mezarının bakımını yapmasının bir istismar olduğunu söyledi.

Şili diktatörü Pinochet’i tutuklatmıştı

1998’de eski Şili Diktatörü Agusto Pinochet hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkararak tarihe geçen yargıç Baltasar Garzón, 19 Kasım 2015’te avukat Eduardo Ranz ve Manuel Ollé ile birlikte bir dilekçe ile Franco'nun mezarının bulunduğu "Valle de los Caídos"un (Şehitler Vadisi) kamusal bellekte bir dönüşüm yaratmak amacıyla yeniden yapılandırılması, bu kapsamda Francisco Franco ve José Antonio'nun kemiklerinin başka bir yere aktarılması, İspanya devletinin Franco diktatörlüğünün kurbanlarından özür dilemesi ve ayrıca buradaki bazilikada yakılarak öldürülen binlerce kişinin kimliklerinin tespit edilmesini talep etmişti.

Yüksek yargıç Baltasar Garzón ayrıca, İspanya Anayasası’na ve Tarihsel Bellek Yasası’na aykırı olan Şehitler Vadisi Santa Cruz Vakfı’nın kapatılmasını istemişti.

“Dilekçe hakkı” kapsamında bu talepler bakanlar kuruluna gitmişti. Hükümet bu isteğe yanıt vermeyince dava Yargıtay üçüncü dairesine taşınmıştı.

1936-1939 yılları arasındaki iç savaşın ardından İspanya 1975 yılına kadar Franco diktatörlüğü altında yaşamıştı. (lı)