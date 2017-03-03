Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve Atina’da

– Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Fransa Maliye ve Ekonomi Bakanı Michel Sapin ile Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan yardımcısı Harlem Desir eşliğinde Atina’yı ziyaret ediyor. Cazeneuve, ilk olarak Maksimou Konağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, daha sonra da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Paulopoulos ile görüşecek. Onuruna düzenlenecek öğlen yemeğinde iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanları da yer alacaklar. Daha sonra iki başbakan ortak basın toplantısında bulunacaklar. Fransız Başbakan, Mart ayında Fransa’ya yerleşmek için sığınma talebinde bulunanlarla ilgili OFII tarafından düzenlenen oturuma katılacak. Bu arada Yunanistan’da faaliyet gösteren Fransız şirketlerinin temsilcileri, Fransız Enstitüsü ile Fransız Arkeoloji Bölümünün personeli ve Yunanistan’da yaşayan Fransız cemaatin mensuplarıyla görüşecek.

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin Yunanistan Maliye Bakanı Eukleidis Tsakalotos, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriou ve Yunanistan Bankası Başkanı Yiannis Stournaras ile ayrı ayrı görüşecek.

DHA