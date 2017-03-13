Fransa Dışişleri Bakanı 'sağduyu' çağrısı yaptı: Bunlar çok ağır sözler

Hollanda ile Türkiye arasında süren krizle ilgili tarafları sağduyuya davet eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, bu kez İsveç'ten "sağduyu" çağrısı yaptı.

Ayrault, İsveç'te, mevkidaşı Margot Wallström ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hollanda bu faşist ve Nazist tavrının bedelini ağır ödeyecek" sözleri hakkında, "Nazi ya da faşizm kelimelerinin kullanılması kabul edilemez. Bunlar çok ağır sözler. Ben, herkesin provokasyondan kaçınması için sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyorum."

DHA