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Son Dakika: Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu mitingi açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu mitingi açıklaması
20:0212 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu mitingi açıklaması
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu mitingi açıklaması

Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Çavuşoğlu'nun Metz mitingi için, "Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur” açıklaması yaptı.
Fransa’daki sağ partilerin Çavuşoğlu'nun Metz mitingine izin verilmesi nedeniyle eleştirilerde bulunması üzerine, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, yazılı bir açıklama yaptı: “Fransa'daki bir derneğin kapalı bir mekanda organize ettiği bir etkinliktir," denilen açıklamada "Kamu düzeni tehdidi olmadığından, Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur” ifadelerine yer verildi.

DHA

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