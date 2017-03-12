Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu mitingi açıklaması

Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Çavuşoğlu'nun Metz mitingi için, "Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur” açıklaması yaptı.

Fransa’daki sağ partilerin Çavuşoğlu'nun Metz mitingine izin verilmesi nedeniyle eleştirilerde bulunması üzerine, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, yazılı bir açıklama yaptı: “Fransa'daki bir derneğin kapalı bir mekanda organize ettiği bir etkinliktir," denilen açıklamada "Kamu düzeni tehdidi olmadığından, Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur” ifadelerine yer verildi.

DHA