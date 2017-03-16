Fransa Kalkınma Ajansı heyeti Ordu Valiliği'ni ziyaret etti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi işbirliğiyle Ordu’da kurulan Karadeniz Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (KARAD) ile Fransa Tarım Bakanlığı’nın başlattığı 'Kırsalda Yaşayan Kadınlara Yönelik Toplumsal Kalkınma Projesi’ni yürütecek Fransa Kalkınma Ajansı heyeti, Ordu Valiliği’ni ziyaret etti.

Fransa Kalkınma Ajansı Başkanı Bertrand Wiloquet, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Pierre Autissier ve beraberindeki heyet Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Fransa Kalkınma Ajansı Başkanı Bertrand Wiloquet, Fransa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin devam ettiğini belirterek, "Burada bulunmamızın sebebi Ordu’daki kadın çiftçilere yönelik eğitim komitesinin kurulması. Fransa’daki çalışma seyahatinizin güzel geçmesine çok ve oradaki uygulamaları beğenmenize çok sevindim. Aynı uygulamaların tamamının aynısı olmasa da buradaki uygulamaları yapmaya çalışacağız. Bu projede iki tane eğitim olacak ve eğitimlerden birisi tarımcılık eğitimi, yetiştiricilik üzerine. İkincisi de daha çok ürünün işlenmesiyle ilgili olacak ve bu da daha çok ekonomik değer katacak bir eğitim olacak. Fransa Kalkınma Ajansı olarak tarım projesine destek vermenin dışında bu projeye özellikle kadınların ekonomik standartlarının yükseltileceği için, kadın erkek eşitliğinde bir rol oynayacağı için, böyle bir projeye destek vermekten çok mutluyuz" dedi.

Karadeniz Bölgesinin göç veren bir bölge olduğunu vurgulayan Vali İrfan Balkanlıoğlu da "Karadeniz kadınlarını meslek ve sanat sahibi yapmak, Karadeniz’e özgü ürünler değerlendirilmesi noktasında Karadeniz Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma Derneği birlikte bir proje uygulayacağız. Karadeniz göç veren bir bölge. Ordu’da şuanda 750 bin civarında nüfus var. Ordu’daki nüfusun iki katı İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da ve yurt dışında yaşıyor. Buna Fransa da dahil. Bunun nedeni de ekonomik olarak burada kendilerini geçindirecek kazanç sağlayamamaları. Bizim de valilik olarak bu projeye destek vermemizin temel nedeni de göçü önleyebilmek. Çünkü sorun buradan kaynaklıyor ama Avrupa’da da işsizlik var. Özellikle Karadenizli kadınlar özünde çok çalışkandır, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak organik yiyecek üretirler" diye konuştu.

Fransız Kalkınma Ajansı heyetinin, Ordu’da çalışma ziyaretleri ve incelemelerde de bulunacağı belirtildi.

DHA