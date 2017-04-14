Fransa'da 11 cumhurbaşkanı adayı arasında Macron önde

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir hafta kala yapılan en son kamuoyu araştırma sonuçları, eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'u (39) yüzde 28 oranla favori gösteriyor.

İlk turu 23 Nisan ve ikinci turu 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak iki turlu Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan on bir aday içindeki en genç aday Emmanuel Macron, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olma yolunda ilerliyor. En güçlü rakibi François Fillon ve radikal sağcı Marine Le Pen, karıştıkları mali skandallar nedeniyle seçim yarışından koptu. Son iki haftada adaylar arasında hızla yükselen Sol Partili Jean-Luc Melenchon'un da ilk turu geçse bile, ikinci turda ipi göğüslemesine fazla ihtimal verilmiyor.

‘Yürüyüş' sloganıyla yola çıkmış olan en güçlü aday Emmanuel Macron, ‘Biz AB'ye inanıyoruz ve ülkede işsizliği azaltıp, yeni reformlarla Fransa'yı refaha çıkaracağız' mesajını veriyor.

Sosyalist partili Fransa eski Başbakanı İspanyol kökenli Manuel Valls, kendi partisinden aday olan Benoit Hamon'u desteklemeyeceğini, oyunu Emmanuel Macron'a vereceğini açıkladı.

Seçim kulvarında yarışan 11 adayın en yaşlısı ise Dayanışma-İlerleme Partisi'nden Jacques Cleminade (75). İki kadın adaydan, ‘İşçilerin Savaşçısı' sloganıyla Sol Partiden Nathalie Arthaud (47) ve Ulusal Cephe Partisinden radikal sağcı Marine Le Pen (48), seçimlerde yarışıyor. Seçimlerde fazla şans tanınmayan diğer adaylar içinde Jean Lassalle (61), François Asselineau (59), Nicolas Dupont-Aignan (56), Philippe Poutou (50) yer alıyor.

En son 2012 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci ve ikinci turun ardından seçimi kazanan Sosyalist Parti'li François Hollande, yüzde 27 ve 28,6 oy almıştı. Cumhuriyetçiler Partisi'nden Nicolas Sarkozy yüzde 25 ve 27,1 ve üçüncü sıradaki Ulusal Cephe Partisi'nden Marine Le Pen yüzde 17 ve 17,9 oyla seçimleri kaybeden adaylar olmuştu. 2012 yılı seçimlerinde Sol Partiden Jean-Luc Melenchon yüzde 15 ve 11,1 oy almıştı.

(lı)

DHA