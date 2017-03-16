Fransa’da lise saldırısında yaralı sayısı 8’e yükseldi

Fransa İçişleri Bakanlığ Tocqueville Lisesi saldırısında 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Fransa’nın Grasse bölgesindeki Alexis de Tocqueville askeri okula ateş açıldı. Saldırganın askeri okula girerek ateş açtığı ve 8 kişinin saldırıda yaralandığı açıklandı. 17 yaşındaki aynı lisenin ögrencisi bir genç gözaltına alındı. Fransız emniyet yetkilileri olayın lise müdürü ile tutuklanan öğrenci arasındaki şahsi sorunlar yüzünden olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Tutuklanan öğrencinin “Avrupai tipli” olduğu ve polis kaydı bulunmadığı bildirildi. Tocqueville Lisesi‘nde meydana gelen olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

DHA