Fransa'da polis, camiyi güç kullanarak tahliye etti

Fransa'nın başkenti Paris'in Clichy-la-Garenne banliyösündeki bir cami, bugün polis ekiplerince tahliye edildi. Camide oturma eylemi yapanlar zorla çıkarıldı.

Paris'in Clichy-la-Garenne semtindeki cami derneği ile belediye arasındaki ihtilaftan dolayı caminin mühürlenmesi kararı alındığı, ardından polis ekiplerinin icra memuruyla gelerek camiyi boşalttığı öğrenildi.

Caminin boşaltıldıktan bir süre sonra, olayı öğrenip tepki gösteren yaklaşık elli kişilik bir grup, camiye girerek oturma eylemi başlattı. Eylemciler polis tarafından zorla camiden çıkarıldı. Olay sırasında üç polis hafif yaralanırken, bir kişi gözaltına alındı.

Caminin bulunduğu bina için, belediyenin el değiştirmesi üzerine göreve gelen sağ görüşlü yöneticiler tarafından boşaltılma ve 'bilgi ve kültür merkezi' haline getirilme kararı alınmıştı. Cami için önerilen yeni yerin daha küçük olması nedeniyle dernek ile belediye arasında anlaşmazlık çıkmıştı.

Görüntü Dökümü:

– Polis ekiplerinin camiye girmesi

– (TV KAYDI) Camide oturma eylemi yapan insanlar

DHA