Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'ı protesto etti

Gülten ÖZBEY/PARİS,(DHA) Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan'ın işgalci politikaların protesto etmek için eylem yaptı. Azerbaycan Evi'nin düzenlediği gösteriye yüzlerce kişi Azerbaycan bayraklarıyla destek verdi.

Paris'te Eyfel Kulesi bahçesinde yer alan 'Barış Duvarı' olarak adlandırılan dünya dillerinde 'barış' yazan cam duvar önünde Fransa'da yaşayan Azeriler, Ermenistan'ın işgalci politikaların protesto etmek için eylem yaptı. Göstericiler ellerinde taşıdıkları bayraklarla Fransa'yı Ermenistan'ın işgalci politikalarına karşı çıkmaya davet etti. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) çözüm önerisinin uygulanması için Fransa'nın daha fazla ağırlığını koyması istendi. Atılan sloganlarda da Hocalı soykırımına dikkat çekilirken 'Hocalı Azerbaycan'ındır Azerbaycan'ın kalacak' ifadeleri kullanıldı.

Gösteriye Nantes'da faliyet gösteren Azerbaycan Medeniyet Derneği ve Le Mans, Le Val ve Aji'deki Azerbaycanlılara ait dernekler de destek verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Paris'te

Bu arada Resmi ziyaret için Fransa'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Elisee Saray'ında görüştü. Hollande, Aliyev onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanları Hollande ve Aliyev ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında Ermeni işgalindeki Karabağ konusu görüşüldüğünü belirttiler. İkili ayrıca ticari ve kültürel anlaşmalar imzalandığı da ekledi.

Hollande burada yaptığı konuşmada, Yukarı Karabağ'da çatışmaların uzun sürmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ile Avrupa'da gelişen diplomatik krize değindi. Hollande, "Avrupa Ülkeleri ve Türkiye arasında bir gerilim söz konusu. Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğa teşvik etmeliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protesto gösterisinden görüntüler

-Genel ve detaylar

DHA