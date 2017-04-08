Freni boşalan kamyon şarampole uçtu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde freni boşalan kamyon, 5 metrelik şarampole düşerek devrildi. Kamyonun şoförü 38 yaşındaki Ahmet Gelgeç, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Yeni Garaj Mevkii'nde meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne giden Ahmet Gelgeç, yönetiminde 35 VFK 07 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, yol kenarındaki 5 metrelik şarampole düşüp, sol yana devrildi. Araç şoförü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şoför Gelgeç, 'Verilmiş sadakam varmış. Sağa tali yola dönecektim, yol kaygandı, yük de kayınca direksiyon hakimiyetini yitirdim. Çok şükür can kaybı yok' dedi.

DHA