Freni boşalan süt tankeri devrildi

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde freni boşalıp devrilen süt tankerinin şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bornova girişinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 15 NY 624 plakalı süt yüklü tankerinin freni, rampadan inerken boşaldı. Sürücüsünün durdurabilmek için kaçış rampasına sürdüğü tanker, kontrolden çıkıp devrildi. Şoför, kazadan yara almadan kurturldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA