'Futbolda şike davası'nın üçüncü duruşması sanıkların sorgusu ile başladı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) FETÖ / PDY’nin “Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15’i tutuklu 108 sanık hakkında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması başladı. İlk iki gün iddianamenin okunduğu davanın bugünkü duruşmasında sanıkların sorgusu yapılıyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan salonda görülen, 15’i tutuklu 108 sanıklı davanın bugünkü duruşmasına, 14’ü tutuklu 33’ü tutuksuz toplam 47 sanık ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, kimlik tespiti yapılan sanıkların sorgusunun yapılacağını, sorgusu yapılan sanık haricinde kimseye söz vermeyeceğini belirterek, bazı talepleri bulunan sanıkların taleplerini almadı. Duruşmaya polis memuru Lokman Yanık’ın sorgusu ile başlandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, FETÖ / PDY’nin lideri Fetullah Gülen, bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri Mutlu Ezikoğlu, Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu’nun Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, avukatlar Halil İbrahim Koca ve Orhan Erdemli, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu, iş adamı İhsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan, kapatılan Zaman gazetesinin Haber Müdürü Muhammed Fatih Uğur’un da aralarında bulunduğu 15’i tutuklu 108 kişi sanık olarak yer alıyor.

Davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski Trabzon Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri Osman Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın da aralarında bulunduğu 74 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Davada, eski Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçeli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 91 kişi de mağdur olarak bulunuyor.

Şüphelilerin, “Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek”, “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek”, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma”, “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

DHA