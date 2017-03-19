G 20 Zirvesinde karlı çıkan Baden Baden oldu

Almanya'nın Baden Baden kentinde 17-18 Mart tarihleri arasında yapılan G-20 zirve buluşmasında delegasyon üyeleri ve ev sahibi Almanya hayal kırıklığına uğradı.

G- 20 toplantıların sonucunda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ülkesin ekonomisini korumacı politikasın değişmesi yönünde sorulara net cevap vermemesi, hatta sessiz kalması delegasyon ve banka temsilcilerini endişelendirdi.

Amerika Başkanı Donald Trump'un ısrarcı ekonomi koruma politikasının başta AB ülkelerin ekonomisini zor durumda bırakacağı tahmin ediliyor. Basın toplantısında konuşan Alman Maliye Bakanı Dr. Wolfgang Schaueble ‘ Bundan sonra daha çok uluslararası işbirliğini artırmamız gerekiyor. Aceleci olmamak lazım. Sanayi ve gelişmekte olan ülkelerle beraber ekonomide rekabete karşı siyasi uygulamaların değişmesi için çalışılacağını ifade etti'.

Buluşmada konuşan Afrika ülkelerin temsilcileri ise “Afrika'ya daha çok kalkınma yardımları yapılmalı. Çünkü hiçbir ülke eğitimi olmayan bir ülkeye yatırım yapmak istemiyor” diye konuştular.

G-20 Zirvesinin Kazananı Baden Baden Kenti Oldu

Baden Baden kenti 2009 yılında Nato zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Yeniden büyük bir organizasyona G-20 zirvesine ev sahipliği yapan Baden Baden kenti iki günlük zirve programında esnaf ve otelcilerin cebine 1 milyon Euro'dan fazla gelir sağladı. İki gün içinde sadece otellerde 7 binden fazla konaklama kayıtlara geçti.

DHA