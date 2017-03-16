G20 Zirvesi başlıyor

Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları, merkez bankalarının başkanları, uluslararası ekonomi çalışması için Almanya'nın 2 bin yıllık tarihi sağlık merkezi kenti olarak Roma kaplıcaları ve 150 yıllık dünyanın en ünlü casinosuyla bilinen 55 bin nüfuslu Baden Baden kentinde G- 20 zirvesi 17 Mart Cuma günü başlıyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini temsil ediyor

G-20 zirvesi dünya halkının yüzde 64'ünü, dünya ekonomisin ise yüzde 80'ini temsil ediyor. Önümüzdeki hafta sonu dünyanın gözü Fransa'ya yakın olan Almanya'nın Baden Württemberg eyaletin Baden Baden kentinde olacak. Baden Baden belediye Başakanı Margret Mergen, Alman Maliye Bakanı Dr. Wolfgang Schaueble, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann G-20 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Zirveye Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, World Bank Group Başkanı Jim Yong Kim gibi çok sayıda ekonomi dünyasın tanınmış simaları zirveye bekleniyor. Ayrıca zirveye bazı devlet başkanları, bakanların katılması tahmin ediliyor. Zirve'ye katılan ülkeler Amerika, Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Japonya, Çin, İsviçre, Suudi Arabistan, Meksika, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Kore ve AB temsilcilerinden oluşuyor.

700'e yakın basın mensubu izleyecek

18 Mart Cumartesi akşamına kadar devam edecek olan G- 20 zirvesine Türkiye'den Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılması bekleniyor. Beş kıtadan 65 delegasyonun iki bine yakın üyesiyle, 700 civarında basın mensubu zirveye katılacak. Baden Baden kentinde binden fazla polis ve özel güvenlik personeli şimdiden zirve için önlemlerini almaya başladı. Zirvenin yapılacağı 'Kurhaus' binasın etrafı iki gün önceden polis tarafından ablukaya alındı. Kurhaus bahçesinde zirveye katılan ülkelerin bayrakları bugün göndere çekildi. Kent'te cadde üzerinde rögar kapakları güvenlik nedeniyle mühürlendi. Kurhaus kat garajı zirveye katılan delegasyonlara açık olup halka kapatıldı. Garaj, oteller, toplantı salonları, kentin önemli caddeleri polisler tarafından denetime başlandı. Polis kentte halk sakinlerin kimliksiz dolaşmamalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis araçları, caddelerde polisler

-Bugün yapılan basını bilgilendirme toplantısı

-Baden Baden kentinden görüntüler

-G-20 zirvesin yapılacağı Kurhaus binası ve önünde zirveye katılan ülkelerin bayrakları

-Polisler, mühürlenen rögar kapakları, polis ekipleri

-Zirve toplantısına ev sahipliği yapan Kurhaus binası

-Garajda kontroller, kent görüntüleri, polisler

DHA