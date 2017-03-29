Galatasaray'dan ihraç edilen isimler FETÖ iddianamesinde

GALATASARAY Spor Kulübü'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen ve ihraç edilen üyeler eski savcı Zekeriya Öz, eski Vali Hüseyin Avni Mutlu, işadamı Hazim Sesli, eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in isimleri, Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, Uşak 2'nci Ağır Mahkemesi'nde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde yer aldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianamede, kapatılan Uşak Özel Üftade Eğitim Kurumları Değerler Platformu tarafından spor camiasına katkılarından dolayı eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'e plaket verildiği belirtildi. İddianamede, Şükür'e plaketini eski Uşak Valisi Özdemir Çakacak'ın verdiği, törene katılmayan Arif Erdem'in plaketinin ise kendisine ulaştırılmak üzere Fetin Kazancı'ya teslim edildiği yer aldı.

İddianamede ayrıca, Hakan Şükür'ün tutuklu olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu eski Başkanı Ali Yıldırım'ı Uşak'a gelerek sık sık ziyaret ettiğine de yer verildi. Şükür'ün nikah görüntülerinin de yer aldığı iddianamede, Hakan Şükür'e örgüt lideri Fethullah Gülen'in nikah şahitliği yaptığı vurgulandı. Hazim Sesli'nin diğer illerde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adı geçen Sami Boydak, Ersin Kıranatlıoğlu, Arif Yıldırım, İmam Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu olan Ali Yıldırım, Mehmet Sesli ve Mehmet Emin Yüksekkaya, açık kaynaklarda söz konusu yapılanma ile yakın ilişkiler içerisinde bulunduğu yönünde tespitleri bulunan Hakan Şükür ve yine açık kaynak araştırmalarında söz konusu yapıya ait olduğu yönünde tespitler bulunan NT Mağazaları'na ait Güney Afrika'da bulunan mağaza ile irtibatının bulunduğu belirtildi.

GAZETE HABERLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede FETÖ/PDY örgütü içerisinde etkin bir isim olarak gündeme gelen eski milli futbolcu ve Milletvekili Hakan Şükür'ün açık kaynak araştırmasında halka ihanetini itiraf ettiği belirtilen bir gazetedeki haberine de yer verildi. Ayrıca açık kaynak araştırmasına göre FETÖ /PDY terör örgütüne yakınlığıyla bilinen eski Savcı Zekeriya Öz'ün de FETÖ-PDY terör örgütüne yakınlığının bilindiği, böyle bir savıcının Ergenekon Soruşturması'nda nasıl görev aldığı ile ilgili haberler olduğu değerlendirildi. Hazim Sesli'nin İstanbul'da Uşaklı işadamları ile düzenlenen bir iş gezisinde dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu ziyaret ettiği, uzun uzun telefon görüşmelerinden sonra AK Parti'den Uşak Milletvekili adayı olduğunu açıkladığına yer verilen iddianamede, Uşak ekonomisine yön veren, şehrin önde gelen söz sahibi iş adamlarının İstanbul Valisi ve Eyüp Belediye Başkanı ile Hazim Sesli'nin samimiyetini görmesiyle kendisinin ayakta alkışlandığına da dikkat çekildi.

DHA