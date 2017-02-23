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İstanbul Haberi: Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su Genel Müdürü oldu

Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su Genel Müdürü oldu
10:4623 Şubat 2017
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Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su Genel Müdürü oldu
Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su Genel Müdürü oldu

Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su Genel Müdürü olarak atandı.

Daneno’den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2017 itibariyle bünyesinde Hayat Su ve Akmina markalarını bulunduran Danone Su’nun yönetimini devralan Çuhadaroğlu, Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü olarak görev yapmaya da devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Çuhadaroğlu, iş hayatına 1994 yılında başladı ve Pazarlama Direktörlüğü’ne uzanan kariyerine uluslararası şirketlerde devam etti.

2004 yılında Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Direktörlüğü görevi ile Danone ailesine katılan Çuhadaroğlu, 2008 yılında Genel Müdür olarak atanmış, bu dönemde, İran, Irak ve Afganistan Bölge Genel Müdürlüğünü de yürütmüştür. 2015 yılında mevcut görevinin yanı sıra Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürlüğüne getirilen Çuhadaroğlu, bu sorumluluğuna yeni dönemde de devam edecek.

(lı)

DHA

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