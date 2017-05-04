Gar katliamı sanığı Esin Durgun: Eşim öldürülmüş olabilir

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'de DEAŞ saldırısı sonucu 101 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 36 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasına, katliamı organize ettiği iddia edilen Halil İbrahim Durgun'un eşi Esin Altıntuğ Durgun'un iddiaları damga vurdu. Durgun ifadesinde, eşinin konuşmasın diye öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın bugünkü celsesinde müşteki avukatlarının talebi üzerine sanıkların tekrar savunmaları alındı.

EŞİM ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Katliamını organize eden isim olarak bilenen ve Gaziantep'de düzenlenen operasyon sırasında kendisini patlatarak ölü olarak ele geçirilen Halil İbrahim Durgun'un eşi Esin Altıntuğ Durgun, çarpıcı açıklamalarda bularak şunları söyledi: 'Ben eşime yardım yataklık yapmadım. Polis beni takip ediyormuş. Ben takip ettiğini düşünmüyorum. Eğer etseydi beni Halil İbrahim Durgun'u yanında gördüklerinde yakalayabilirlerdi. Bu polisin büyük ihmallerinden biridir. Eşim kendisini patlamamış olabilir. Adli Tıp Kurumunda eşimi teşhis ettim. Üzerindeki örtüyü omzuna kadar açtılar. Ve o an gördüm ki, cesedinin sadece çenesi kaymıştı. Kan izi bile yoktu. Halil'in cebinde 172 TL çıkmıştı. Onu da bana verdiler. Kendini patlatan insanda bu paralar çıkmaz. Sağ yakalansaydı çok şey konuşacaktı. Bu yüzden öldürmek istediler ve öldürdüler. Patlamadan sonra gözümü açtığımda 'Allahım bana yardım et' diye bir ses duydum. Hiç bir polis yaralanmadığına göre bu ses kime ait olabilir.' Durgun'un bu ifadesi üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray araya girerek, 'Bu yüzden ısrarla otopsi raporlarına ulaşmaya çalışıyoruz' dedi. Daha önce mahkemenin istediği otopsi raporuyla ilgili Gaziantep emniyetinden mahkemeye, 'Otopsi raporları biz de yok' cevabı gelmişti.

DHA