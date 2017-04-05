Garsonu öldüren patrona 17 yıl 11 ay hapis

ADANA'da yanında çalışan garson 17 yaşındaki Mahmut Altunsöz'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan restoran işletmecisi 50 yaşındaki Vedat Yüzgeç, 17 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Şubat 2016'da merkez Çukurova İlçesi'nin Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan tekneden yapılmış restoranda meydana geldi. Garson olarak çalışan Mahmut Altunsöz, iddiaya göre diğer çalışanlardan sonraya kaldığını söyleyerek, iş yeri sahibi Vedat Yüzgeç'ten kendisini taksiyle eve göndermesini istedi. Yüzgeç'in kabul etmemesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada Yüzgeç, Altunsöz'ü bıçaklayarak öldürdü. Vedat Yüzgeç tutuklanırken Mahmut Altunsöz'ün intikamını almak isteyen yakınları, 16 Şubat'ta olayın meydana geldiği işyerine giderek çalışanları dövüp tekneyi yaktı.

'BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM'

Vedat Yüzgeç, ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Yüzgeç, "Mahmut bir anda bira şişesiyle kafama vurup bana saldırdı. Ben mutfağa doğru kaçmaya çalıştım. Daha sonra diğer çalışanım Mert ile Mahmut tekrar bana saldırınca boğuşma başladı. Bıçağı rastgele salladım. Mahmut bira şişesiyle elimi kesince bıçak yere düştü. Boğuşmaya devam ederken arkamdan bacağıma 2 defa bıçak darbesi aldım. Bu sırada Mahmut'un yere düştüğünü gördüm" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Vedat Yüzgeç'i cinayetten 17 yıl 11 ay, diğer işçi Mert Ekinci'yi yaralamaktan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA