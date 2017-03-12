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Adana Haberi: Gaspçı, düğün günü damat tıraşı olurken yakalandı

Gaspçı, düğün günü damat tıraşı olurken yakalandı
15:0512 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Gaspçı, düğün günü damat tıraşı olurken yakalandı
Gaspçı, düğün günü damat tıraşı olurken yakalandı

ADANA'da 5 ayrı suçtan aranan 24 yaşındaki İshan Tekin, düğün yapacağı gün takım elbisesiyle damat tıraşı olduğu berbere yapılan operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 3 yağma, hayvan hırsızlığı ve kasten yaralama suçlarından hakkında yakalama emri bulunan İshan Tekin'in Küçükdikili Mahallesi'nde bir berberde olduğu bilgisini aldı. Geniş güvenlik önlemi altında berbere operasyon yapan polis, Tekin'i damatlık kıyafetiyle tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin akşam düğünü olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, uzun namlulu silahlar taşıyan polisler eşliğinde zırhlı araçla sağlık raporu için adli tıp birimine getirildi. Burada çekim yapan gazetecilere tepki gösteren İshan Tekin, damatlık kıyafetiyle adliyeye sevk edildi.

DHA

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