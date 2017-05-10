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Bursa Haberi: Gaspçılar çalışmayan otomobillerini silah zoruyla ittirtip kaçtılar (2)

Gaspçılar çalışmayan otomobillerini silah zoruyla ittirtip kaçtılar (2)

19:1710 Mayıs 2017
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Gaspçılar çalışmayan otomobillerini silah zoruyla ittirtip kaçtılar (2)
Gaspçılar çalışmayan otomobillerini silah zoruyla ittirtip kaçtılar (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dün gece bir akaryakıt istasyonuna gelerek araçlarının depolarını benzin doldurup daha sonra tüfek ile tehdit ettikleri görevlinin cebinde bulunan 2 bin 500 lirayı gasp ettikleri öne sürülen  M.Y. ve F.Ö. ile yaşı küçük olan S.G.  jandarma tarafından yakalandı. Araçlarında olayda kullandıkları tüfek, üzerlerinde ise gasp ettikleri paralar çıkan 3 şüpheli sorgularının ardından bugün 'silahlı gasp' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y: ile F.Ö. tutuklanırken S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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