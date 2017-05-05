Gazeteci Kaplanoğlu tutuklandı

BURSA'dan yayın yapan bursamuhalif.com internet sitesi editörü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ozan Kaplanoğlu, sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bursa'da dün gözaltına alınan Kaplanoğlu, bu sabah savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Kaplanoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama yaptı. Kaplanoğlu'nun gerçekleri yazdığı görüşü savunulan açıklamada şöyle denildi:

'Meslektaşımız, yöneticimiz Ozan Kaplanoğlu da ‘doğruları yazan' her gazeteci gibi siyasi iktidarın korkusu olmuştur. Ozan Kaplanoğlu'nun tutuklanması, haksızdır, hukuksuzdur; Kaplanoğlu'nun derhal serbest bırakılması gerektiğini, cezaevindeki tüm meslektaşlarımız için söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz. Ozan'ın çıkacağını, tekrar aramızda olacağını ve yine gerçekleri yazacağını çok iyi biliyoruz,”

DHA