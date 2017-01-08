Gazeteci Mazlum Göknel vefat etti

İstanbul Haberi: Gazeteci Mazlum Göknel vefat etti

Gazeteci Mazlum Göknel vefat etti

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mazlum Göknel, bu sabah İstanbul'daki evinde vefat etti.

TGC Yönetim Kurulu, Mazlum Göknel'in ölümünün ardından yayınladığı mesajda "Değerli meslektaşımız Mazlum Göknel'i kaybettik. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden değerli üyemiz Mazlum Göknel'i hiç unutmayacağız. Gökne'in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Mazlum Göknel'in cenazesi yarın Zincirlikuyu'daki camide kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖZ GEÇMİŞİ:

Mazlum Göknel Adana'da 1936 yılında dünyaya geldi. Fen Fakültesi mezunu. Mesleğe 1967 yılında Foto Spor Dergisi'nde başladı. Günaydın, Son Sabah ve Sabah gazetelerinde çalıştı. Evli ve iki çocuk sahibiydi.

DHA