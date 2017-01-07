Gazeteci Refik Erduran, Edirne'de vefat etti

GAZETECİ yazar 89 yaşındaki Refik Erduran, tedavi gördüğü Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gazeteci yazar Refik Erduran, bir süre önce başka bir hastanede geçirdiği kalça kırığı ameliyatının ardından 3 gün önce durumu ağırlaşınca Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin ortopedi servisinde tedavisi yapılan ve başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilen Erduran, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada Erduran'ın üyeleri sürekli basın kartı sahibi gazeteci yazar Erduran'ın Edirne'de yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Usta gazeteci ve yazar Refik Erduran kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden, birçok oyun ve roman yazan değerli üyemiz Refik Erduran'ı hiç unutmayacağız. Refik Erduran"ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Vefat eden Erduran'ın cenazesinin kar ve kötü hava koşulları nedeniyle pazartesi günü Edirne'den alınarak İstanbul'a götürülüp, burada toprağa verileceği öğrenildi.

REFİK ERDURAN'IN ÖZ GEÇİŞİ

Üsküdar'da 1928'de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun oldu. Milliyet Gazetesi'nde Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine 1965'te başladığı köşe yazarlığını 1981'e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'En Başarılı Köşe Yazarı' ödülünü aldı. Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda sunuculuk yaptı. Refik Erduran, aralarında Yağmur Duası, Er Oyunu, Domuz, Neşe'nin Şarkıları'nın da olduğu çeşitli romanlar, sinema senaryosu ile tiyatro oyunları kaleme aldı. UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi'nin başkanlığını yürüten Erduran, 1989'da Dünya Kongresi'nde Uluslararası Yazarlar Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Refik Erduran 4 çocuk babasıydı.



DHA