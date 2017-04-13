Gazeteci yazar Fatih Tezcan hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, kaleme aldığı yazısında iftirada bulunup, hakaret ettiği iddia edilen Gazeteci – Yazar Fatih Tezcan hakkında açılan dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemeye gelen Tezcan, savunmasını avukatlarıyla yapacağını söyledi. Mahkemede, Tezcan hakkındaki yakalama kararını kaldırıldı, duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Tezcan'ın www.analizmerkezi.com isimli internet sitesinin kurucusu olduğu ve sitesinde “Kadir Topbaş intihar etti' başlıklı yazı kaleme aldığı kaydedildi. Söz konusu yazıda Kadir Topbaş'ı terör örgütüyle irtibatlı göstermeye çalışıldığı ve İBB tarafından yapılan bir arazi alım satımını FETÖ isimli örgüte para aktarımı gibi sunulduğu iddia edildiği belirtildi.

SAVCILIK: KADİR TOPBAŞ HAKKINDA FETÖ-PDY ÜYELİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİNDEN BİR SORUŞTURMA KAYDI BULUNMAMAKTADIR

Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak, Kadir Topbaş hakkında FETÖ terör örgütü üyeliği veya yöneticiliği kapsamında bir soruşturma olup olmadığının hususunda bilgi istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 29 Mart 2017 tarihinde gönderdiği yazıda, Kadir Topbaş hakkında FETÖ / PDY üyeliği ve yöneticiliğinden bir soruşturma kaydının bulunmadığını belirtti.

ÇOK SAYIDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede şüpheli Tezcan'ın ifadesine başvurulmak üzere adresine değişik gün ve saatlerde gidildiği ancak adresinde bulunamadığı, UYAP ortamında yapılan sorgulamada şüpheli hakkında mahkemelerce çıkartılmış çok sayıda yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.

HAKARET VE İFTİRA SUÇU İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede, damadı terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan müşteki Kadir Topbaş'ı toplum önünde küçük düşürmek, zan altında bırakmak, terör örgütü ile irtibatlı göstermek, İBB tarafından yapılan bir arazi alım satımını FETÖ isimli örgüte para aktarımı gibi sunmak, müştekinin damadının metal Yapı isimli şirkette ortaklığı veya yöneticiliği olmadığı halde yalan bir bilgiyi yazdığı yazıda kamuoyuna doğru imiş gibi aktardığı ifade edildi. Bu algı üzerinden müşteki Kadir Topbaş'ın şeref, onur ve saygınlığını zedelemeyi amaçladığı, bu suretle hakaret suçunu işlediği belirtilen iddianamede, adli makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını sağlamak amacıyla işlemediğini bildiği halde fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak atılı iftira suçunu işlediğinin altı çizildi.

8 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Fatih Tezcan hakkında “Basın yoluyla iftira' ve “Kamu görevlisine karşı alenen hakaretö suçlarından toplam 8 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

İddianameyi kabul eden Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkardı ve ilk duruşmayı Mayıs ayı olarak belirledi. Yakalama kararın üzerine adliyeye gelen Tezcan mahkemede, “Şahsıma hiçbir tebligat yapılmadan yakalama kararı çıkarılması bir skandaldır. Bu yakalama kararının bizzati kendisinin yazının içerisinde geçen kripto yapı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Davayla ilgili savunmalarımı avukatımla birlikte yapacağım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum' dedi. Mahkeme de Tezcan hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Duruşma ertelendi.

DHA