Gazi Olaylarının yıldönümünde 10 kişiye gözaltı...

İSTANBUL polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. 2 pompalı tüfek tüfeklere ait fişeklerin ele geçirildiği operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şöyle denildi.

"1215 Mart 1995 tarihlerinde ilimiz Gazi Mahallesi ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen olayların yıldönümü olması sebebiyle bahse konu olayların yıldönümünde halkı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden provoke eden ve terör örgütlerinin propagandalarını yaptığı tespit edilen 13 hedef şahsın yakalanabilmesi ve olaylarda aşırı sol terör örgütleri tarafından kullanılacak silah ve mühimmatların ele geçirilebilmesi adına ilimiz Sultangazi (18) ilçesi başta olmak üzere, Eyüp (3), Avcılar (1), Güngören (1) ve Bahçelievler (1) ilçelerinde bulunan toplamda (24) adrese 12.03.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında yapılan eşzamanlı çalışmalarda A.K., C.T, M.Ö, O.K., A.K., O.K., D.D., E.T., E.Ş., D.B. isimli 10 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda (2) adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişeğe, aynı zamanda çok sayıda dijital malzemelere incelenmek üzere el konulmuştur"

DHA