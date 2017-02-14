Gazi polis, uçak bileti nedeniyle Polis Sandığı tarafından icraya verildi (2)

İCRA KALDIRILDI

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde görevli, İstanbul ve Diyarbakır'da terör saldırılarında iki kez yaralanıp gazi olan polis memuru Yavuz Demirkol’a görevlendirmelerdeki uçak bileti ücreti nedeniyle Polis Bakım ve Yardım Sandığı (Polsan) tarafından icraya verilmişti.

3 uçak bileti için 839 liralık icra takibine tepki gösteren Demirkol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabından mesaj yazması haber yapılınca duruma Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız el koydu. Emniyet Müdürü Yıldız'ın, Polsan yöneticileri ile yaptığı görüşmenin ardından polis memuru Yavuz Demirkol hakkındaki icra işleminin kaldırıldığı ifade edildi.

DHA