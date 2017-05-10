Gaziantep Üniversitesi'nde bahar şenlikleri başladı

GAZİANTEP Üniversitesi'nde (GAÜN) bu yıl 22'ncisi düzenlenen bahar şenlikleri, düzenlenen törenle başladı.

Gazianteph Üniversitesi bahar şenlikleri, düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Türk bayrağı açan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve öğretim üyeleri ile beraber şenlik alanına yürüdü. Burada açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Gür, “Kampüsümüz yapılan etkinliklerle renklendi. Bugün bir yanda kitap fuarımız var, bir yanda uluslararası öğrencilerimizin festivali var, şimdi de bahar şenliklerimizin açılışını yapıyoruz. Şenlikler bizim beraberliğimiz pekiştirmek, kaynaşmak için çok önemli” dedi.

Daha sonra sahneye çıkan üniversite öğrencilerinin oluşturdukları folklor ve dans gurupları, hünerlerini sergiledi. Büyük ilgi gören dans gösterilerinin ardından şenlikler, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Şenlikler kapsamında sanatçılar Sevcan Orhan ve Ozan Çolakoğlu ile Gripin ve Sunshine Band gruplarının konser vereceği belirtildi.

DHA