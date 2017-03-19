Gaziantepli şehit yüzbaşının baba evinde yas

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı 34 yaşındaki Fuat Oğuzcan'ın acı haberi, memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu.

Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın acı haberi, Merkez Komutanı Albay Hakan Şahin ile askeri yetkililer tarafından Ulus Mahallesi'nde oturan Nuri ve Kanime Oğuzcan çiftine verildi. Oğullarının acı haberiyle sinir krizi geçiren aileye sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, binaya dev Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, acı haberi duyan yakınlarının akınına uğradı. Ayşe Fatma Oğuzcan ile evli ve 7 aylık Elif isminde çocuğu bulunan şehit Fuat Oğuzcan'ın, Elazığ'da görevliyken 1 ay önce Lice'ye geçici görevli gittiği öğrenildi.

"ÇAYI ÇOK SEVERDİ"

Şehidin halasının oğlu Müslüm Alagöz, kuzeniyle en son 1 ay önce görüştüğünü söyledi. Müslüm Alagöz, şehit Oğuzcan'ın çay içmeyi çok sevdiğini anlatırken gözyaşı döküp şöyle dedi:

"Yazık günah yani, ne diyeyim. Bir ay önce bendeydi. Ben yeni ev almıştım; geldi, oturduk sohbet ettik. Çay içmeyi çok severdi. En az 10 bardak çay içerdi. Vatan sağ olsun demiyorum. Şehidimizin ruhu şad olsun. Biz şehit olduğuna inanıyoruz. Allah kendisini en yüksek mertebeye ulaştırsın. Ama yazık günah, bu ülke bu hale geldi. Dalyan gibi bir yüzbaşıydı. Kapıdan sığmazdı, babayiğit bir adamdı. Sporla ilgilenirdi. Yazık günah bu askerlere."

Şehit Oğuzcan'ın cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DHA