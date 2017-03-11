Gaziantep'te 156 STK 'Evet Platformu' kurdu

GAZİANTEP'te 156 dernek ve vakıf bir araya gelerek 'Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vermek amacıyla 'Evet Platformu' kurdu.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen 156 dernek ve vakıf yöneticisi, 16 Nisan'da oylanacak olan 'Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vermek için 'Evet Platformu'nu kurduklarını açıkladı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları dedi:

"Büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda şanlı ve şerefli bir milletin kararlı yürüyüşünü mazlum coğrafyalar aşkla ve heyecanla izlerken, katığını zalimlikten elde eden güç merkezleri endişeyle izliyor. Büyümemizi, gelişmemizi engelleyen, özgürlüklerimizi kısıtlayan, geleceğimizi çalan, çatışmaları, ayrışmaları körükleyen bir sistemi dönüştürüp daha özgür ve müreffeh bir Türkiye'nin sıçrama tahtası yapmamıza az kaldı inşallah. Biz Gaziantep'te hizmet eden 156 dernek ve vakıf bir araya geldik ve bu kritik süreçte milletimizin lehine olduğuna inandığımız Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek vermek amacıyla Gaziantep Evet Platformu'nu kurduk."

DHA