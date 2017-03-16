Gaziantep'te, 17 asker FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 askerden 17'si tutuklandı.

Gaziantep'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli aralarında rütbelilerin de bulunduğu 21 asker gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Jandarma Alay Komutanlığı'na yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu toplam 21 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 1'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır."

DHA