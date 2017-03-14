Gaziantep'te, 21 askere FETÖ'den gözaltı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda 21 asker gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 21 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen 3 askerin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; 21 asker hakkında gözaltı kararı uygulanmış olup, 3 asker hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir."

DHA