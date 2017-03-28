Gaziantep'te, 407 yatırımcıya, 7 milyon 620 bin liralık hibe

GAZİANTEP'te, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 407 yatırımcıya 7 milyon 620 bin lira tutarında hibe desteği sağlanması amacıyla sözleşme imzalandı.

Gaziantep'te, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında 2017 yılı basınçlı sulama hibe başvurusu kabul edilen 407 yatırımcıya, 7 milyon 620 bin lira tutarında hibe sağlanması amacıyla imza töreni düzenlendi. Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Muhammed Adak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ve çiftçilerin katıldı.

Törende konuşan Abdulhamit Gül, 16 Nisan'daki referanduma değinerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekmeğin ve insanların cebindeki paranın artacağını söyledi. Gül, 16 Nisan'da sandıkların bereketlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bereketli topraklarımız inşallah daha da bereketli olacak. İnşallah güçlü hükümetle, istikrarlı yönetimle bu hizmetler, bu destekler artarak devam edecek. Biz çiftçimize, vatandaşımıza ne kadar bu destekler verilirse bundan dolayı gurur duyuyoruz. Ekmeği büyütmek bizim en büyük vazifemizdir. Daha önceki dönemlerde, istikrarın olmadığı, çift başlılığın olduğu dönemlerde hep ne oldu Ekmeğimiz, somunuzum küçüldü. Sofraya oturduk, 5 kişiyiz; yabancı eller girdi, sofradan ekmeğimizi çaldı. Cebimizde 100 lira var, 80 lirasını çaldılar. Neden Çünkü hükümetin istikrarının olmadığı yerde, ekmeğimizi küçültürler. Hükümet istikrarının olmadığı yerde, cebimizdeki parayı bankalar hotumlar, faturası millete çıkar. İşte 16 Nisan'da Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için bir tercihte bulunacağız. Ekmeğimizin daha fazla büyümesi için, cebimize giren paranın daha fazla artması için tercihe bulunacağız. Türkiye çift başlılık kavgasıyla, hükümet krizleriyle boğuşursa, vatandaşlarımız huzurlu olmaz, geleceğe güvenle bakmaz. İşte bunun için 16 Nisan'da sandıkların da bereketlenmesi lazım. Sandıklardan da güçlü bir 'evet' çıkması lazım. Niçin Türkiye'deki vatandaşların daha güçlü olması için."

Konuşmaların ardından yatırımcılarla sözleşme imzalandı ve Abdulhamit Gül ile Vali Yerlikaya tarafından yatırımcılara temsili çekleri verildi.

DHA