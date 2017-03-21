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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te 50 kilo esrar ele geçti

Gaziantep'te 50 kilo esrar ele geçti
14:1321 Mart 2017
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Gaziantep'te 50 kilo esrar ele geçti
Gaziantep'te 50 kilo esrar ele geçti

GAZİANTEP'te, polisin şüphelenerek durdurduğu ve 50 kilo esrar ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Narkotim Büro Amirliği ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak uyuşturucu araması yaptı. Polisin, şüphelenerek durdurduğu plakası açıklanmayan A.A.Y. yönetimindeki otomobilin bagajı ve arka koltuklarının altına gizlenmiş poşetlerde 50 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polisin gözaltına alarak sorguladığı A.A.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.

 

DHA

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