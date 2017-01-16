Gaziantep'te 60 kilo esrarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 60 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis çalışmasını tamamladıktan sonra savcılık kararıyla Ekinveren Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine baskın düzenledi. Baskın düzenlenen evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 poşette 45 kilo ve evin önünde park halindeki otomobilde ise 15 kilo esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile 25 fişek de bulundu.

Esrar ve tabancaya el koyan polis tarafından gözaltına alınan K.A., İ.Y. ve İ.H.A. isimli şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA