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Gaziantep Haberi: Gaziantep'te, 7 DEAŞ üyesi tutuklandı (2)

Gaziantep'te, 7 DEAŞ üyesi tutuklandı (2)
18:3619 Ocak 2017
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Gaziantep'te, 7 DEAŞ üyesi tutuklandı (2)
Gaziantep'te, 7 DEAŞ üyesi tutuklandı (2)

3.5 KİLO TNT VE SİLAHLARLA YAKALANMIŞLAR
Gaziantep Valiliği, terör örgütü DEAŞ üyelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerince çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Güvenlik güçlerinin Gaziantep'te terör örgütü ile birlikte hareket ettiği saptanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3.5 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 2 adet buton, ikisi kurusıkıdan çevrilme toplam 3 adet tabanca, 12 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar, düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş; 5’i adli kontrol şartıyla, 12’ si serbest bırakılarak 7'si tutuklanmıştır."

DHA

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