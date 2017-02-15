Gaziantep'te açık alanlardaki etkin yasağı kalktı

GAZİANTEP Valiliği, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 4.5 aydır uyguladığı eylem, basın açıklaması ve açık yer toplantıları yasağını kaldırdı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçen yıl Ekim ayı başından bu yana uygulanan yasağın yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimizde 01- 28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi ve benzeri toplu etkinliklere ait yasaklama kararı 13.02.2017 tarihi itibariyle valiliğimizce yürürlükten kaldırılmıştır."

DHA